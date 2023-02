Ajateater toob Kumu auditooriumis välja «Anne Franki päeviku»

«Anne Franki päevik» räägib ühe noore elurõõmsa tüdruku silme läbi ajastust, unistustest, rõõmudest, kurbusest ja katkenud lapsepõlvest. See on ühe juudi perekonna lugu 1930. ja 1940. aastate Euroopas, kes peab end olude sunnil ellujäämise lootuses varjama. Nende elu «tagakojas» kestab 2 aastat ja 2 kuud (juuni 1942 – august 1944) ning on täis lihtsaid ja liigutavaid, kohati ka humoorikaid väikeseid seiku. Õige ruttu muutuvad suurimateks unistusteks lihtne jalgrattasõit, soe vannivesi ja värske õhk. Igatsetakse kodu ja turvalisust ning hoitakse elus lootust, inimlikkust, püüdu ilu, headuse ning lihtsate asjade poole.