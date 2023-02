Vana lemmik «Blackadder» naaseb... ilma Rowan Atkinsonita?!

Kuna Rowan Atkinson mängis 80ndatel «Blackadderis» nimirolli, on paljud nördinud, et Atkinson uues «Blackadderi» sketšis kaasa ei löö, olgugi et armastatud komöödiasari naaseb heategevuslikel põhjustel. Richard Curtis tegi kurva uudise teatavaks BBC Radio 2 eetris, lisades ühtlasi, et Rowan on «sellistes asjades osalemiseks nüüd liiga tõsimeelne».