Gavin Bryars 80: kõlas kui meeldivalt komponeeritud luuleõhtu

Võimatu ülesanne, kaunis lahendus

Õhtu lõpmises pooles laius ainus ulatuslik teos – Gavin Bryarsi Kontsert kontrabassile, koorile ja orkestrile pealkirjaga «Farewell to St Petersburg» (Hüvastijätt Peterburiga). Mis seal salata – kontrabassikontsert on igale heliloojale justkui võimatu ülesannete puntra lahendamine. Komponistid katsetavad küll orkestri vähendamist, teisal soolopartii kõrgesse registrisse viimist, aga harva õnnestub katsumus ületada veenva tulemusega. Gavin Bryarsi lahenduseks on rahuliku suhtumise väljendus, mitte niivõrd tehnilise taibu etendus.

Kontsert Estonias Gavin Bryarsi 80. sünnipäeva puhul. Solist Siret Lust (kontrabass),Pärnu Linnaorkester, Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Foto: Mihkel Maripuu

Solisti osaks on otsatult pikk ja rahulikult kulgev mõttearendus, millele annab melanhoolse värvi pilli iseloomulik suitsune helin. Kõla olemust kujundab seegi, et meloodia avaramaid hüppeid katab kaeblik helikõrguste hägusus. Kokku kujunes teosest elutarga mõtiskleja noobel mõttekaar. Orkestrile jäi vaid kanda saatja ja rahuliku kommenteerija roll. Ikka selleks, et kontrabassi laulev kvaliteet pääseks esile.