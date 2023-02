Produtsent Ivo Felt: lahkuv valitsus peab ära otsustama

Produtsent Ivo Felt Allfilmist kurdab, et lubatud tagasimakse suurendamine ei ole toimunud. «Meil on hirm, et kui praegune lahkuv valitsus seda küsimust ära ei otsusta, siis uue kokkutulek ja uute otsuste tegemine võtab nii palju aega, et aasta me sellega kaotaksime. Uue valitsuse käest tuleksid otsused nii hilja, et aasta teine pool libiseb lihtsalt käest.»