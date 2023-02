FOTOD ⟩ Aasta uudisfoto auhinna võitis Dmitri Kotjuh fotoga Ukraina sõjast

Must päev «Öelge palun, millal see lõpeb? Millal lõpeb see, et meie lapsed peavad surema?” küsisid hukkunud 11-aastase Anastassija vanemad. Sõja algusest saadik Vene pommi- ja raketirünnakute all on hukkunud sadu Ukraina lapsi, neist noorimad vaid mõnekuused. Detsembri lõpuks oli ametlik arv 429 last. Maetav Anastassija hukkus, kui eramaja tabas venelaste õhutõrjerakett С-300.

Foto: Dmitri Kotjuh / Postimees