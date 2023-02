INTERVJUU ⟩ Eestis esinev pungilegend Henry Rollins: mu bändikaaslase ema oli eestlane!

18. veebruaril astub Vene Kultuurikeskuses publiku ette Henry Rollins, kes on üle maailma tuntud kui näitleja, laulja, kirjanik, saatejuht. Eestisse jõuab Henry Rollins oma püstijala-show «Good To See You 2023» raames ja see on tema esimene kord Eestit külastada.