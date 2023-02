Lumeinimene, UFOd või laviin? Urmas Eero Liiv murrab lahti ühe Venemaa kummalisema müsteeriumi

«Põhiline küsimus on see, miks matkajad telgist põgenesid, olgugi et nad olid alasti ja väljas oli marukülm. Mu etendusloeng hekseldab läbi kõik erinevad teooriad, miks nad täpselt telgist välja läksid, aga äärmiselt ebatõenäolised on nii laviin kui loomarünnak,» välistab Liiv paar levinud teooriat.

Urmas Eero Liiv. lt/Foto: LIIS TREIMANN Foto: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Samuti tõdeb Liiv, et kuigi piirkonnas võisid toimuda relvakatsetused, ei saanud matkajad millegi sellise otsa komistada. «Relvakatsetused võisid seal piirkonnas toimuda, aga öö oli tohutult tormine ja pime. Näha ei olnud mitte midagi. Mingisuguseid relvakatsetusi polnud neil võimalik nendes tingimustes pealt näha.»

Urmas Eero Liivi sõnul võib matkajate surma põhjust otsida inimpsühholoogiast. «Vähem räägitakse sellest, mis teeb selle loo endiselt vastuoluliseks. Mis juhtus pärast seda, kui matkajad olid telgist välja tulnud? Tihti ei pöörata tähelepanu sellele, et leitud laibad olid paigutatud kindlatele kohtadele. Jah, osad matkajad tõenäoliselt hukkusid loodusjõududega rinda pistes, kuid mitmed laibad olid väga hoolikalt paigutatud,» kirjeldab Liiv.

Urmas Eero Liivi etendusloengut Djatlovi kuru mõistatusest saab näha aprilli lõpus HÕFFil. Foto: Urmas Eero Liiv

«Kes seda tegi ja miks, on kõige suurem müsteerium. Ja millises järjekorras nad hukkusid? Miks surid suurepärases füüsilises vormis inimesed? Oluline küsimus on ka see, miks hakkasid tolleaegsed vene uurijad heietama mingist radioaktiivsusest, sest kui inimesed on lihtsalt kuskil metsas hukkunud, siis vaja läheb tohutut fantaasiat, et hakata neile radioloogilist ekspertiisi tegema,» imestab Liiv.