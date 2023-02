Kuidas saada targaks ja lolliks samaaegselt?

Philomena Cunk (Diane Morgan) ei ole küll uus karakter, ta on Briti televaatajaid lõbustanud lausa märkimisväärselt kaua (teda tutvustati sealsele publikule 2013. aastal), ent nüüd on tema erakordselt populaarseks osutunud mokumentaal «Cunk On Earth» viimaks vaadatav ka Netflixis.