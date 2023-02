NÄDALA SERIAAL ⟩ Vana arm ei roosteta, vaid sünnib uuesti

Kui eelmistes hooaegades on seriaali süžee üles ehitatud Joe paljudele naissoost huviobjektidele ning mehe obsessiivsele soovile neid naisi kaitsta, ehkki lõpuks on ta samal põhjusel need naised ka ära tapnud, siis sel korral ootab vaatajat ees sõõm värsket õhku, sest jõuvahekorrad on vahetunud. Joe saab ise tunda, mis tunne on olla jälitatav.