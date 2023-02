Arhitektuurimuuseumis toimub arutelu Estonia teatri võimaliku juurdeehituse teemadel

(H)arutuse nädalal pöörduvad pilgud taas Estoniale, kui teatri- ja kontserdimajas tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva. Jutt uue ooperi- ja balletiteatri hoone vajadusest ringleb kultuurivallas juba aastakümneid. Ruumikitsikust tõdeti 1980. aastatel ning uueks asukohaks pidi saama Tallinna kesklinna detailplaneeringu järgi Süda tänava piirkond, arhitektuurikonkursi võitsid Peep Jänes ja Henno Sepmann. Ooperimaja jäi uue aja tulekuga ehitamata. Sel aastatuhandel on võimalikuks peetud mereäärset krunti, sealhulgas kütab kirgi idee tühjalt seisva Linnahalli renessansist ooperi- ja balletimajana. Sama tuliselt on meedias esil arutelud Estonia teatrimaja juurdeehituse üle koos kujutistega võimalikust mahust.

Milline lahendus on linnaehituse, muinsuskaitse, hea arhitektuuri ning kulukuse seisukohast kõige targem? Kuivõrd elavdaks uus- või juurdeehitis kesklinna? Kui palju on üldse uusi teatrimaju vaja? Estonia teatrimaja ruumiprobleeme ja juurdeehituse eri tahke tutvustavad ning analüüsivad Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten, arhitekt Villem Tomiste (Stuudio Tallinn) ja Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Anita Staub. Vestlust veab arhitekt Margit Mutso. Kõigil külalistel on võimalus kaasa rääkida ning küsimusi küsida.