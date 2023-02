Eesti keelde jõudsid kahe viimase kirjandusnobelisti teosed

Abdulrazak Gurnahi neljandat romaani «Paradiis» (1994) peetakse tema läbimurdeteoseks. Tegevus toimub veidi enne Esimest maailmasõda ja selle ajal Ida-Aafrikas. See on lugu ühe Aafrika poisi täisealiseks saamisest, tema armastuse otsinguist, hüljatusest ja lootusetusest, samal ajal on see lugu Aafrika kogukondlike traditsioonide põrkumisest Euroopa kolonialismiga, võõrandumisest ning identiteedi kaotamisest.