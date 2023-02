«MUBA talent 2022» preemia pälvis noor pianist

«Auhinna üleandmine fondi aastapäeva kontserdil on sümboolse tähendusega, sest Eesti olulisimal kontserdilaval said kokku meie praegused tippsolistid ja tulevased talendid,» ütles Pille Lill. «Lisaks preemiasaajale olid Estonia Kontserdisaali laval kõrvuti Eesti tippsolistidega ka andekad noored muusikud Tallinna Muusika- ja Balletikooli sümfooniaorkestrist, mida juhatas Jaan Ots».

Aleksandra Galushkina on 10-aastane pianist, kes õpib Tallinna Muusika- ja Balletikoolis 4. klassis Jekaterina Rostovtseva juhendamisel. Tänaseks on Aleksandral ette näidata üle 30 auhinnalise koha erinevatelt konkurssidelt Eestis ja välismaal. Ta on esinenud soolokavaga Itaalias ja Inglismaal ning soleerinud Tallinna Kammerorkestri ees. Vabal ajal meeldib Aleksandrale ujumistrennis käia ja keeli õppida. Aleksandra käesoleva õppeaasta saavutusteks on 1. preemia kolmandal Radovljica rahvusvahelisel klaverikonkursil Sloveenias, 2. preemia VII rahvusvahelisel konkursil "Doonau talendid" Budapestis, Ungaris ja 2. preemia klaverikonkursil «Eesti kõla».