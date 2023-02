Tallinn Music Weeki konverentsil esineb Radioheadi staar

O’Brien on kirjutanud muusikat BBC draamasarjale «Eureka Street» ja tuuritanud koos Neil Finni heategevusliku projektiga 7 Worlds Collide. Ta on digiajastu artistide õiguste eest sesisva koalitsiooni asutajaliige ning panustab aktiivselt noorte muusikakirjutajate veebikoolitusse Ear Opener. Koostöös Fenderiga on Ed loonud oma signatuurkitarri EOB Stratocaster ning 2010. aastal nimetas ajakiri Rolling Stone ta kõigi aegade 59. parimaks kitarristiks. Koos teiste Radioheadi liikmetega võeti O’Brien 2019. aastal vastu kuulsuste kotta Rock and Roll Hall Of Fame.