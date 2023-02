ARVUSTUS ⟩ «Jeanne d’Arc»: Estonia primadonna oleks vanale Verdile heameelt teinud

«Jeanne d’Arci» aariates ja avamängudes on aimata suurt heliloojat, kes on kinkinud maailmale «Nabucco», «Traviata» ja «Aida», kuid seda on ainult märgata. Ooper tervikuna on muusikaliselt ebaühtlane. Verdi võis ju tõesti öelda pärast ooperi esiettekannet Itaalias, et see on tema parim muusika, ainult et pärast seda kirjutas ta veel üle 20 ooperi. Midagi pole parata, kõik ei saa õnnestuda. Mõned ooperid jäävad, aga enamik unustatakse.