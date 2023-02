Ingrid Roose juhatusel tuleb Pariisis ettekandele Veljo Tormise «Unustatud rahvad»

Kontserdi teeb eriliseks ka see, et korraldamist toetab olulisel määral Eesti erakapital. Tegemist on Kultuuripartnerluse SA poolt loodava Eesti kultuuri ekspordifondi esimese projektiga, mille toetajaks on Baltikumi erakapitalifond BaltCap. BaltCapi investeeringute juhi Marek Andres Kautsi sõnul on Veljo Tormise Läänemere-äärsete soome-ugri rahvaste pärimuse aineline koorimuusika suurepärane võimalus meie uut Põhjamaad vanas Euroopas kõlama panna. «Kui väljapaistev noor dirigent Ingrid Roose Pariisi Filharmoonias sellist kontserti kavandab, on BaltCapil vaid hea meel selle õnnestumises kaasa lüüa,» sõnas Kauts.