Berliini suursündmus on alanud: Charlie Chaplin metroorongis, 170-eurone T-särk ja maagiline sammal

Kõlab kummaliselt, aga see ökoloogiliste motiividega film vastandab suurepäraselt halli linnaarhitektuuri ja lopsakat metsaloodust, mikrotasandit ja makrotasandit. Ma ei ole kunagi varem näinud filmi, mis oleks nii vaimustunud samblast, aga see vaimustus hakkas mulle kohe külge. Loodan, et see filmipärl linastub hiljem tänavu ka Eestis, sest ekstsentrilisema meelega inimesele mõjuks see nagu palsam hingele. Lavastajale kiitus, et julges samblast filmi teha, sest see annab kriitikutele head laskemoona. Neid nalju teha oleks nii lihtne! «Film, mis on sama aeglane nagu sambla kasvamine...» Aga mina võnkusin selle looga meelsasti kaasa.