Tark mees taskus: rahvusraamatukogu taskuraamatukogu teeb lugemise üsna mugavaks

Rahvusraamatukogu taskuraamatukogu MiRKO pole ideaalne. Kui aus olla, siis tundub isegi, et sel on puudusi kohati rohkem kui plusse, ent see pole läbinisti kohutav ning lootus on, et ühel hetkel, kui kõik parandused, täpsustused ja viimistlused ellu on viidud ning mobiilirakendus ka Androidile saadaval, on enamik neist puudujääkidest silutud. Siis võiks MiRKO olla suurepärane.