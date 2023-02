KULTUURIS KUUM ⟩ Loomeliidud ei ole erakondade kultuuriprogrammidega rahul

Ehkki kultuur on üks olulisemaid valdkondi, pööratakse kultuurivaldkonnale riigikogu valimiste eel ning erakondade programmides võrdlemisi vähe tähelepanu. On erakondi, kelle programmis pole kultuur isegi eraldi teemana välja toodud ning ka teiste erakondade kultuuriprogrammi võib pidada võrdlemisi pealiskaudseks.

Eesti Heliloojate liidu esimehe Märt-Matis Lill peab valimistsüklit ennekõike demokraatliku korra oluliseks osaks. «Valimislubadused teatud mõttes aitavad mõningaid olulisi asju jälle pildile tuua. See on päris huvitav, et kultuur on valimisprogrammides äärmiselt ebaühtlaselt esindatud ja üsna kõnekas on ka see, kuivõrd häguses või üldises rollis kultuur neis programmides üldiselt on,» lausis Lill.