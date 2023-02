Von Krahli maja müügis: Osta endale teater!

Nõu antakse ka endise teatri tulevaste võimalike funktsioonide asjus: majas olla võiks kasvõi butiikhotell või hostel – oleneb kõik soovist ja visioonist. Hoone on ideaalne ka kinniseks klubiks või varieteeks. Olemas on suur saal ja lava, kus siresäärsed näitsikud mahuksid toredasti tantsima kankaani, dziigi või kaerajaani... Vastasmajas saab kohe kohe valmis eliitkasiino Bombay Club, mille külalised, vahelduseks pokkerile, vaataksid meeleldi ka varieteed... Ka mitte kõige teravama ärivaistuga inimene saab aru, et üle tee asutuses saab liikuma jõukas rahvas.