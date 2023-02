SEGANE VÄRK ⟩ Kas Roald Dahli teosed kirjutatakse ümber või mitte?

Kirjastaja Puffin on otsustanud, et Roald Dahli lasteraamatuid kirjutatakse ümber, et eemaldada väljendid, mida võib pidada solvavaks. Kirjastus on palganud selleks tundlikud testlugejad, et tuvastada tekstis osad, mille ümberkirjutamine on tarvilik, et raamatuid saaksid nautida ka tänapäeva lapsed. See võib tähendada, et muutmisele võib minna üsna ulatuslik osa kogu Dahli loomingust.

Seni on peamised muudatused puudutanud tegelaste füüsilist välimust, kelle kirjeldustesse on tehtud muudatusi. Sõna «paks» on väljaannetest eemaldatud või asendatud neutraalsema sõnaga «suur», samamoodi on eemaldatud sõna «kole».

Värvikamate näidetena on välja toodud, et Augustus Gloop, antagonist raamatus «Charlie ja šokolaadivabriku», mis algselt avaldati 1964. aastal, ei ole enam «tohutult paks», vaid lihtsalt «tohutu». Ka on «Nõidade» uues väljaandes kirjas, et tavalise naisena esinev üleloomulik naine võib töötada ka «tippteadlasena või ärinaisena», mitte enam «supermarketis kassapidajana või trükkima ärimehele kirju».

Samuti on umpalumpad muudetud sooneutraalseteks ja Matilda ei lähe enam «vana aja purjelaevadega» koos Rudyard Kiplingiga Indiasse, vaid teeb reisib Ernest Hemingwayga Aafrikasse.

Praeguseks hetkeks on algteksti tehti sadu muudatusi ning lisatud on mõned lõigud, mida Dahl ise ei kirjutanud, ehkki Roald Dahl Story Company ütles meediaväljaandele, et muudatused on väiksed ja hoolikalt kaalutud ning pole üldse ebatavaline, et kahe tiraaži vahel vaadatakse keelekasutus üle.