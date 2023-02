Galerii salvestuselt ⟩ Selline on ainukordne suurteos «Jäljed»!

Erki Pärnoja sõnul on sellistes palju inimesi kaasavates ja aeganõudvates projektides, kus kohtuvad erinevad kunstivormid, midagi väga erilist. «Neid ei saa kiiresti valmis teha, nad vajavad settimiseks aega, õhku vahele, tahavad kaalumist, katsetamist. Praeguseks saab öelda, et oleme «Jälgede» materjali juba mitu aastat ette valmistanud ja selle kulminatsioon saabki olla vaid üks ettekanne sellisel kujul. Kui see materjal läheks turneele, siis jaotuks see vallanduv energia mitmete kontsertide vahel ja tulemus ei saaks olla ainukordne. Teadmine, et me teeme seda vaid korra, muudab selle hetke väga väärtuslikuks. Kohalolu on teistsugune nii kuulajail ja vaatajail kui ka laval olijail,» selgitas Pärnoja, miks tuuakse suurteos publiku ette vaid ühe korra.