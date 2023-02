Kus oled märganud head Eesti disaini?

Loendamatute väljakutsete ning tagasilöökide kiuste on disainerite loomisjõud ning teotahe tugev. Kohalike brändide loomingut on tunnustatud paljudel rahvusvahelistel konkurssidel, tellimusi esitatakse kõikidelt kontinentidelt üle kogu maakera, meie disaini skeene on aktiivne ning edumeelne.

Kvaliteetsetest materjalidest nutikad ja esteetilised kauakestvad tooted, mis on valmistatud disainerite endi või nende väikefirmade poolt Eestis, annavad emotsionaalse laengu ning eristuvad kindlasti oma väega anonüümsest masstoodangust, mille eetiline päritolu on tihti ebaselge. Olgu iga väiksemgi kodumaise toote ost hooandjaks töökatele disaineritele ja pisitootjatele, et soodustada kohalikku majandust ning innovatsiooni.

Onehe Foto: Eesti Disaini Maja

«Märka head Eesti disaini» loosungi all kutsume üles vaatama enda ümber uudishimulikuma pilguga, et avastada just Eesti disainerite loomingut. «Erialaliit soovib lähemalt tutvustada neid töökaid ja andekaid loomeinimesi, kelle toodetel me iga päev istume või kelle riideid ja ehteid kanname ning esile tõsta neid disainereid, tänu kelle teaduslikule tööle on meieni jõudnud palju uusi kestlikke materjale ja loodust säästvaid innovatiivseid lahendusi,» sõnab Ilona Gurjanova, Eesti Disainerite Liidu president ja idee algataja. Eesti Disainerite Liidu missiooniks juba aastaid on tutvustada Eesti disaini nii kodus kui piiri taga.

Patrick Soome Foto: Eesti Disaini Maja