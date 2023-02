Legendid mestis: Paul McCartney ja Rolling Stones annavad koos loo välja

Selle nädala alguses avaldas Variety, et mõlemad elus biitlite liikmed – Paul McCartney ja Ringo Starr – mängivad tuleval The Rolling Stonesi plaadil. The Rolling Stonesi esindaja avaldas aga Guardianile, et kuigi see, et McCartney on ühe uue jaoks sisse mänginud bassikäigu, siis Ringo Starr pole bändiga koostööd teinud.