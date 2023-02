Siiski, selged märgid aastakümnete tagustest ajaloosündmustest aitavad leida tingliku raamistiku selleks, et ligilähedaseltki edasi anda muusikaelu dünaamikat, selle sageli etteaimamatutki voogu. Antud juhul on luubi all ajavahemik 1972–2022, ansambli Hortus Musicus aktiivse kultuuriloolise tegevuse periood, mis jätkub tänaseni.