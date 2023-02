Decapitated esineb laupäeval Tallinnas

Decapitated on väikseses Kesk-Euroopa linnas teismeealiste unistjaate poolt kokku pandud bänd, mis on aastate jooksul laiendanud oma helipilti ja painutanud žanripiire autentsuse ja siirusega.

Aastal 2023 on Decapitatedil aga kaheksa stuudioalbumit ning kollektiivi peetakse uuendusmeelse metal muusika edasiviijateks. «Tõeline järelkäija suurnimedele nagu Pantera ja Lamb of God — Decapitated suudab tõmmata leegionite viisi uusi inimesi metalimaailma,» sõnab Metal Hammer.

1996. aastal vendade Waclaw "Vogg" Kieltyka ja Witold "Vitek" Kieltyka loodud bänd oli raevukas ja andis uue hingamise death metal'ile. Seda plahvatuslikkust ilmestavad kõige paremini nende neli esimest albumit. See esialgne võidukäik lõppes aga traagiliselt, kui 2007. aastal põrkas Decapitatedi tuuribuss kokku suure rekkaga, mis viis asutaja Vitaki surmani. Tema vend Vogg võttis aga julguse kokku ja austusavaldusena oma varalahkunud vennale jätkas sellega, millega nad alustasid ning aastal 2011 naasis Decapitated seiklusliku comeback-albumiga "Carnival Is Forever".

Surgent on meloodiline, mitmekülgne ja rusuvalt raske progressiivne death metali bänd Eestist, mis võtab inspiratsiooni nii bossanoovast kuni grungeni välja. Surgent tegutseb järjepidevalt death metal'i piiride kompamises, kasutades ainulaadset kooslust liittaktimõõtudest ja meloodilisusest, on nad sattunud omapärase kõlapildi peale, mida endale omistada. Surgent tähendab võimsat ülespoole liikumist rahvahulga või loodusjõu poolt, mis on suurepärane metafoor kirjeldamaks nii bändi muusikat kui ambitsioone. Äsja võitis bänd ka Eesti Muusika Auhindadel aasta metal albumi auhinna.