GALERII ⟩ Eesti saatkonnas Berliinis avati endiste presidentide kohalolekul eesti kunsti näitus

Publikuga diskussioonis arutleti vabaduse ja vastutuse teemadel, Eesti Rahvusringhäälingu saatejuhi Joonas Hellerma modereeritud paneelis vestles lisaks Kersti Kaljulaidile ja Joachim Gauckile ka näitusel oma tööga esindatud Hardi Volmer. Kunstinäitust tutvustas Vabaduse kunstikogu idee autor ja näituse kuraator Jaak Visnap.

«Kunstikogu valmimise käigus ei osanud ma arvata, et vabaduse teema saab peagi Euroopas taas kõige tähtsamaks teemaks,» ütles Jaak Visnap ja lisas, et peame endile ja teistele meelde tuletama, mis on vabaduse väärtus ja hind – eesti kunstnike tööd on huvitav läbilõige teemast, mis puudutab täna kõiki eurooplasi.

«Eestil ja eesti kultuuril on mõned väga tugevad kultuuridiplomaatia lipulaevad, nagu näiteks Arvo Pärt. Kuid on väga oluline kasvatada nende nimede arvu, keda tuntakse Eestist väljaspool ning kelle loomingu abil jõuab meie rahva ajalugu, mõttelaad ja kultuur maailma. Tehisintellekti ajastul on meie inimnäoline kultuur veelgi olulisem,» ütles Visnap näituse avamisel.

Vestlusringis osalenud Saksamaa endine president Joachim Gauck oli oma ametiajal tuntud eelkõige vabaduse eestkõnelejana. Gauck ütles, et kunstide ja kultuuri rolliks on inimsuse sügavamate tunnete äratamine, mis on seotud südametunnistuse ja vastutusvõime kasvatamisega. Ilma nendeta on vabadusest raske mõelda. President Kaljulaid arutles, kuidas kunstid on tänapäeval osutunud heaks meediumiks nõrgematele ja kaitsetumatele ühiskonnaliikmetele hääle andmisel, tuues ühe näitena naiste võrdse kohtlemisega seotud probleemid. Hardi Volmer meenutas lisaks huumori ja iroonia rolli nõukaaegses ühiskonnas, mis võis kunstnikele ja loojatele olla sageli ainsaks võimaluseks oma sõnumi edastamisel.