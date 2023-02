Industriaalbänd Laibach korraldab Ukrainas oma Eurovisiooni

Laibach on üks esimesi välisbände, kes alates sõja algusest 2022. aasta veebruaris Kiievis täisšõuga üles astub. Laibach esitab valiku oma parimatest lugudest, aga esitamisele tuleb ka ansambli uusim lugu «The Engine of Survival», mida ei ole veel ametlikult avaldatud.

Ehkki Ukraina esindaja Kalush Orchestra võitis möödunud aastal Eurovisiooni lauluga «Stefania», on Euroopa Ringhäälingute Nõukogu andnud korraldamisõigused üle Suurbritanniale, kus toimub 9.-13. maini Eurovisiooni lauluvõistlus. Põhjuseks on Venemaa sissetung Ukrainasse, mis ei võimalda tagada osalejate ja pealtvaatajate turvalisust.

Laibach on tegutsenud üle 40 aasta ning on oma albumitega avaldanud suurt mõju industriaalmuusika arengule. Laibach on olnud suureks inspiratsiooniks muuhulgas Nine Inch Nailsile, Rammsteinile ja paljudele teistele bändidele.