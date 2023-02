ARVUSTUS ⟩ Ei ole ühtki vaba(n)dust end viimasesse ritta peita?*

Vabariigi aastapäeval on vabadusest, selle haprusest ja püsivusest rääkimine ühtaegu nii kohane kui ka kohatu. On see samaaegselt nii parim hetk kui ka halvim hetk, et meelde tuletada, et kui väga me ka seda ei sooviks, ei pruugi olla vabadus ei püsiv ega jääv, vaid vastupidi, üsna õrn ning nõuab nii hoidmist kui ka kaitsmist.