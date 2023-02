Eesti 105. sünnipäevaks ilmus Erkki-Sven Tüüri koorimuusika album

Albumi tutvustus toimub kolmapäeval, 1. märtsil kell 18.30 Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia black box’is, kus helilooja Erkki-Sven Tüür, muusikateadlane Kerri Kotta ja dirigent Endrik Üksvärav räägivad albumi saamisloost, Erkki-Sven Tüüri koorimuusikast ja albumil kõlavatest teostest..

Tegemist on Erkki-Sven Tüüri esimese koorimuusika albumiga ja sellele on koondatud kogu Erkki-Sven Tüür koorilooming. Albumi nimilugu «Canticum Canticorum Caritatis» on kirjutatud ja pühendatud Collegium Musicalele ja Endrik Üksväravale.

«Selle albumi salvestamine on olnud pikk protsess – kõigepealt seetõttu, et esialgu ei olnud albumi välja andmiseks piisavas koguses muusikat ja siis tabas maailma koroona-pandeemia. Kuid seda suurem õnn on nüüd lõpuks seda plaati käest hoida,» ütles dirigent Endrik Üksvärav. «Oleme tänulikud plaadifirmale Alpha Classics ja loomulikult oleme tänulikud Erkki-Sven Tüürile, et ta meisse on uskunud. Anname rõõmuga talle võimaluse tunda ennast suurte orkestriteoste vahel ka kooriheliloojana.»