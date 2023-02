Produtsent Marianne Ostrat: Berliini filmifestival tõi eestlased täiesti teise tähelepanu alla

Marianne Ostrat on Sundance'i filmifestivalil võidutsenud «Savvusanna sõsarate» produtsent.

Sel aastal on 26. veebruarini kestev Berliini filmifestival Eestile märgilise tähtsusega, sest filmiturul esitleti uusi Eesti filme, produtsente ja tutvustati Eestit väärtusliku kohana, kuhu filmiprojekte tuua. Filmiturul tõsteti esile nelja Eesti produtsenti: Marianne Ostrat (Alexandra Film), Diana Mikita (Nafta Films), Johanna Maria Paulson (Stellar Film) ja Volia Chajkouskaja (Allfilm). «Savvusanna sõsarate» produtsent Marianne Ostrat ütleb, et ta tuli Berlinale filmiturule kaheksandat korda, aga tänavu osutus see tõeliselt eriliseks.