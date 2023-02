EESTI VABARIIK 105 ⟩ Renate Keerd: loomine on võrreldav põlemisega

Lavastaja Renate Keerd Balti jaamas, mis on tema jaoks ühe sõbra juttude kaudu olnud väga maagiline paik.

Pärnust pärit lavastaja Renate Keerd tähistab nii Läti kui ka Eesti iseseisvuspäeva, sest tema ema on lätlane ja isa eestlane. Tänavu on 24. veebruar Keerdile eriti tähis, sest ta lavastas vabariigi aastapäeva kontsert-etenduse Estonia saalis. Keerd on edukalt ja auhinnatult loonud oma teatrikeele, kus sõnateatrit tehakse sõnadeta.