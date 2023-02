Sandra Jõgeva asutab Itaaliasse maalihoidlat ja loomekodu

Läinud nädalal soetas performance'i-kunstnik ja filmirežissöör. Kunstnik Sandra Jõgeva endale maalilisse Itaalia külakesse korteri. Kuid siiski mitte päriselt endale: plaan on avada kolmetoalisesse apartmenti loomeinimeste residentuur «La via nella citta' perduta», mis on pühendatud kolme Eesti kunstniku: Jõgeva ema Malle Leisi (1940-2017), isa Villu Jõgeva (1940-2019) ning Andrus Joonase (1970-2021) mälestusele.