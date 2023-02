Dilbert tühistatud: kuulsa koomiksi autor sattus rassismiskandaali

Scott Adamsi vihastumise põhjustas konservatiivse uuringufirma Rasmussen Reportsi küsitlus, milles uuriti, kas olete või ei ole nõus väitega «It’s OK to be white?» («On OK olla valge?»).

Uuringufirma raporti järgi 72 protsenti vastanutest nõustus, mustanahalistest vastajatest nõustus 53 protsenti. 26 protsenti mustanahalistest vastajatest ei nõustunud ja 21 «polnud kindlad». 79 protsenti küsitlustele vastanutest leidsid ka, et «mustanahalised võivad ka rassistid olla».

Lausel «It’s OK to be White» on USA parempoolsetes ringkondades oma «trolliv» ajalugu ja mõjukas juudi organisatsioon The Anti-Defamation League on selle liigitanud vihakõneks.