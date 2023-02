Kultuurisoovitused: Georg Ots laulab taas kinolinal

«Macbeth» tuleb taas!

Aasta alguses esietendunud Eesti Draamateatri, ERSO ja Eesti Kontserdi suurlavastuse «Macbeth» lavastasid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, dirigeerib Olari Elts. Shakespeare’i «neetud šoti näidendit» võimestab helilooja Lepo Sumera ainulaadne helikeel. Postimehe arvustus ütles pärast esietendust, et aasta lavastus on sündinud! Märtsis antakse «Macbethi» lisaetendused, nii et vaadake, kas pileteid veel on. Kui ametlikult ei saa, kasutage kavalusi, tutvusi ja kõike muud, mida kriminaalkuriteoks ei loeta, aga hankige pilet.