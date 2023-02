Eestisse tuleb viiuldama Iiri popitäht

Sharon Corr on üliedukas muusik nii liikmena bändis The Corrs kui ka sooloartistina. Sharon on nii laulja kui laulukirjutaja ning ta mängib lisaks viiulit, kitarri ja klaverit.

Viiuliga tegi Sharon tutvust juba kuue-aastaselt ning mängis pilli laulmise kõrvalt ka The Corrsi koosseisus. Lisaks soolokarjäärile on Sharon olnud kahel hooajal Iiri talendisaate «The Voice of Ireland» žüriiliige, kus tal oli unikaalne võimalus jagada oma teadmisi ja kogemusi muusikast ja muusikatööstusest.

Sooloartistina on Sharon avaldanud kolm albumit: «Dream of You» (2010), «The Same Sun» (2013) ja «The Fool and the Scorpion» (2021). Kombineerides soolorepertuaari The Corrsi hittide ja traditsiooniliste iiri lugudega, paelub Sharon Corri kontserdi mängukava publiku koheselt.

Sharoni soolokontserdid on saanud väga häid arvustusi ning on lubanud muusikul ennast avada tähelepanu keskpunktis. Seda kogemust kirjeldab Sharon kui uskumatult võimsat ja rahulolu pakkuvat elamust: «Ma ärkan laval olles ellu – see on ainus koht, kus tunnen ennast täielikult iseendana! Armastan seda!»

1990. aastal loodud The Corrs sai alguse, kui Dundalkist pärit õed Sharon, Caroline, Andrea ja vend Jim perebändina koos esinema hakkasid. Bänd ühendab iiri ja keldi folkmuusikat kaasaegse pop- ja rokkmuusikaga. The Corrs on välja andnud seitse albumit, mida on maailmas müüdud üle 40 miljoni eksemplari.

Kahele Grammyle nomineeritud ansambel tegutses aastatel 1990–2005, tuli uuesti kokku 2015. aastal ning sel aastal ootab neid ees tuur Austraalias. Bändiliikmed on oma väljapaistva panuse eest muusikasse ja heategevusesse pälvinud kuninganna Elizabeth II käest MBE (Most Excellent Order of the British Empire) autiitli.