Loomeliidud teevad erakondade kultuuriprogrammi maatasa

On selge, et kultuuriinimese elu Eestis ei ole üleliia kiita. Raha ei ole, ravikindlustust ei ole, inflatsioon sööb viimsegi käest. Töötatakse vanades hoonetes, mis on ammu ajale jalgu jäänud, ning oludes, millest nähakse vaid õudusunenägusid.Seda kummastavam on, et riigikogu valimiste eel on kultuur valimisprogrammides justkui teisejärguline probleem, mille vastu pole kellelgi huvi. Eesmärgid on laialivalguvad või hoopiski sõnastamata ning konkreetseid ideid, kuidas lahendada valdkondlikke probleeme, tagada loovisikutele turvatunne ja tuua valdkonda lisarahastust, ei ole pea keegi sõnastanud.