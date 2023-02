Päikeselised vaatajanumbrid: komöödia «Suvitajad» võidutseb kinokassades

Produtsent Tanel Tatteri sõnul tuli film sobival ajal suve järgi igatseva publiku ette: «Oleme tänulikud, et vaatajad on meid omaks võtnud ja leiavad tee «Suvitajate» seanssidele. Kinokülastajad on filmile tagasisidet andes esile toonud head näitlejatööd, kerget huumorit ja suvist meeleolu, mis aitab viimaseid kordi hambaid näitava talve sabaotsast üle sõita. Positiivsele kinoelamusele aitab kaasa ka nakkav naer ja selles mõttes on «Suvitajad» film, mida lihtsalt peab vaatama naerust rõkkavas kinosaalis,» lisas Tatter.

Filmi «Suvitajad» vaatajate arv ei näita huvi raugemist. Tanel Tatter usub, et koolivaheaeg aitab ka koolivaheaja nädalal vaatajate arvu kõrgel hoida: «Need, kes vaheajaks soojale maale või suusatama ei sõida, saavad pere või sõpradega nautida suvist saarepuhkust kinoekraanil. Lisaks on see hea võimalus uuemale põlvkonnale klassikat tutvustada,» lisas Tatter.

Filmis näitlevad Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Pääru Oja, Ago Anderson, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Lauri Nebel, Adele Taska, Robert Klein jt.