Rein Veidemann – meie aja Tuglas

Oskar Kruusi uurimust Karl-August Hindrey elust ja loomingust peab Veidemann üksindusprohveti looks. Ilusti ja uhkelt öeldud. Käsperi romaani «Buridanid» võrdleb ta Thomas Manniga juba arvustuse pealkirjas «Kas eesti «Buddenbrookid»?» Jah, mõlemad on suguvõsasaagad, vaadeldakse tagasiulatuvalt kaugeid põlvkondi. Mõlemaid võib pidada südametunnistuseromaanideks; Veidemann vaidleb isegi Mati Undiga, kes Käsperit arvustades pole olnud temast eriti vaimustatud. Kõigil on õigus oma seisukohale, on hea, kui need on avalikud.