Kuidas sa ennast tunned?

Üha enam kõneldakse ja kirjutatakse laste vaimsest tervisest. Kas tulevad probleemid liiga heast või liiga halvast elust, vähesest hoolimisest või üle hoolitsemisest, kooli- ja perepingetest, info üleküllusest, (sotsiaal)meediast – see polegi oluline. Oluline on varakult õppida oma tunnetega hakkama saama.

Emotsioonide teadvustamine, mõistmine ja nendega toimetulek on juba pisipõnnidele mõeldud pildiraamatutes sees. Meil on ilmunud ridamisi tõlkesarju, milles käsitletakse ükshaaval nii häid kui ka halbu tundeid: sõprust, armastust, viha, hirmu, kadedust, kurbust jne. Omal kombel täidavad need mudilaste eneseabiraamatute rolli.