Kui seda metsa on jälle natuke vähem

Janika Läänemetsa luulekogu «Vihma ja kurbuse maja» on vabavärsiline, orgaaniline ja eksistentsiaalne. Esimese hooga tahtnuksin lisada, et ka melanhoolne, aga siis sain aru, et melanhoolia on lihtsalt üks võimalik lugejapoolne, fookusest kergelt välja nihkunud reaktsioon, nagu vaade komeedile Düreri gravüüril.