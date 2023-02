ARVUSTUS ⟩ Kui palju sõda mahub ühte olmeromaani?

Vägivallas on vist siiski midagi pooleldi paratamatut ja möödapääsmatut, öelgu paadunud patsifistid mida tahes. Kohati näib, et inimese puhul viivad kõik teed sõtta. Sest lisaks evolutsiooniliselt arenenud loomulikule agressiivsusele õhutab ja õigustab seda ajaloo kõige verisema jalajäljega paradoks, mis ütleb, et sõdida tuleb selleks, et oleks rahu.