Tallinna Kammerorkestri 30. sünnipäeva sari algab sel reedel

Kontsert algab Süüria-USA helilooja Kareem Roustomi teosega «Dabke» – selle loo juured on Lähis-Ida kultuuris. Seejärel liituvad Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkestriga laval Eesti Filharmoonia Kammerkoori naislauljad, et esitada Homerose kuulsaimast eeposest inspireeritud Roustomi «Hurry To The Light». Teos põhineb Emily Wilsoni uuel «Odüsseia» ingliskeelsel tõlkel. Sõna saavad naised: Kirke, Penelope, sireenid ja Odüsseuse ema vaim räägivad, kuidas nende valikud ja tegevused mõjutasid Odüsseuse teekonda. Penelope truudus on narratiivi oluline punkt.