Sel nädalal toimuvad esimesed Viljandi kirjanduspäevad

Viljandi Kirjanduspäevad algavad sel kolmapäeval, 1. märtsil kell 17 Viljandi linnavalitsuse ees II portfellipäevaga, mille kunstiline juht on kirjanik Paavo Matsin. Portfellipäeval patseeritakse Viljandi vanalinnas, peetakse organiseeritult piknikku Köleri pargis, kingitakse linnapeale portfell, käiakse objektil, süüakse portfellikujulist torti ja viiakse läbi kirjandusviktoriin.

Reedel puhutakse pärast aastatepikkust pausi elu sisse Viljandi luuleprõmmudele, kus autoritel on võimalik esitada oma originaalloomingut ning võistelda koha nimel Viljandi luuleprõmmu finaalis, kust edasi võib jõuda oma loominguga Eesti ning Euroopa luuleprõmmude lõppvõistlustele. Laupäeval leiab Tartu tänaval aset raamatulaat ja pärastlõunal stardib Rüki galeriist Justin Petrone korraldatav Viljandi tuur. Raamatulaadale on võimalik registreeruda kõikidel huvilistel, kirjutades meiliaadressile vinoteekmulks@gmail.com.

Viljandi Kirjanduspäevade muusikaprogrammi sisustavad neljapäeva õhtul Gert Kiileri plaadivalik, reede õhtul Psychoterrori ja Motor Tension Ensemble’i ning laupäeva õhtul Any Key Trio ja Ans. Anduri kontserdid.

«Kuigi Viljandiga on seotud palju kirjanikke ning loomingut – võtame näiteks kasvõi porfellipäeva kunstilise juhi Paavo Matsini kultusteose «Gogoli disko» – ja Viljandis on tänu Pärimusmuusika Keskusele ja Viljandi Kultuuriakadeemiale kirev muusika-, tantsu- ja teatrielu, siis meil pole üle 10 aasta toimunud peale Viljandi raamatukogu korraldatud kirjandusõhtute ühtegi suuremat kirjandusüritust. Meil pole muidugi ka ühtegi kohalikku seltsi ega liitu, mis kohaliku kirjandusega tegeleks. Seega tänavused Viljandi kirjanduspäevad sünnivad tühjast kohast,» kommenteerib Viljandi kirjanduspäevade tänavust teemat ürituse peakorraldaja Villem Varik ja lisab: «Sellegipoolest loodame, et Viljandi kirjanduspäevadest sünnib iga-aastane traditsioon.»