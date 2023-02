Lootust ei ole: sõjafilmidest tuntud Hollywoodi täht on haiglas üliraskes seisundis

Lugematutest Hollywoodi filmidest tuntud Tom Sizemore'i tabas insult, mille järel on 61-aastane näitleja Los Angelese Providence Saint Josephi haiglas koomas. Näitleja viidi haiglasse 18. veebruaril ning arstid on Sizemore'i perele öelnud, et mingit lootust ei ole, vahendab The Guardian.