ERILINE TUNNUSTUS ⟩ Eesti Filharmoonia Kammerkoori meeslauljad säravad Luksemburgis

Sama produktsiooni, mille lavastaja on Simone Stone, etendatakse 27. veebruarist kuni 5. märtsini kolmel korral Luxembourgi Grand Théâtre’s. Ooperi muusikaline juht on Lothar Koenigs, nimiosi laulavad Daniel Franck ja Ann Petersen ning kaasatud on Luxembourgi Filharmooniaorkester.