Vanemuises esietendub kaasaegne tantsulavastus noorte identiteediotsingutest

Lavastaja-koreograaf kasutab tantsulavastuse alusena artistide kehade liikumist: «Protsessi vältel oleme uurinud tantsija enda liikumisidentiteeti ja avastanud, mis omapärad või liikumiskvaliteedid nende kehades on. Kui balletiartistid puutuvad igapäevaselt kokku treeninguga, mis otsib taga pigem ühtsust, siis minul on olnud põnev sellele natuke vastu töötada ja otsida individuaalsust.»

Tantsijate kõrval astub üles ka muusik Jonas Kaarnamets, artistinimega jonas.f.k. Zubko ja Kaarnametsa eesmärk on siduda muusika ja liikumine omavahelisse dialoogi: «Jonas on «kriis.ID» helikujundaja ja etendaja. Ta mängib lavastuses live-muusikat, nii et mingil hetkel võtab ta juhtimise üle ja kontrollib muusikaga tantsijaid. Teisel hetkel saavad tantsijad võtta juhtimise ja kontrollida oma tantsuga Jonast,» selgitas Zubko. «Lisaks parafraseerime muusikat klassikalistest teostest kaasaegsete hittideni, et katsetada erinevate ajastute loomingu sobituvust tänapäeva popkultuuris,» täiendas Kaarnamets.