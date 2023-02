JUUBEL ⟩ Pink Floydi «Dark Side of the Moon» 50: kuidas rahale kõla anti

Sel ajal, kui teised panid kartulit, külitas tööpõlgur lehtlas välivoodis ja kuulas Pink Floydi albumit «Dark Side of the Moon». Oli 70ndate lõpp ühes väikeses Eesti alevikus. Kartulipanijate ja tööpõlguri vahel oli toimunud järgmine dialoog: kas sa ka tuled kartuleid panema? Vastust ei järgne.

Lehtlas sumisesid kärbsed ning tekitasid tööpõlguris hapnikust rikastatud unelusi. Need olid hoopis õhulisemad ja värvilisemad kui kevadine kartulipanek mulla, kange selja ja taas kord algava pika ja tülika vaoga.

See praeguseks kõigi aegade enim müüdud plaatide tabelis üldjoontes kolmandal kohal olev teos (tihti Michael Jacksoni «Thrilleri» ja AC/DC «Back in Blacki» järel) saab täna 50 ja müüdud ongi teda umbes 50 miljonit eksemplari. Praegu müüb ta järjekindlalt umbes pool miljonit plaati aastas. 2000. aastate alguses oli ta Suurbritannias enam-vähem igas neljandas majapidamises olemas. Nüüd on äkki mõni majapidamine veel juurde tulnud.