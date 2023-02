Natuke tasapaks, aga mõjuv «Sipsik»

Siiski ei saa mööda ka agadest. Esiteks pikkus – ehkki Vanemuise lasteetendused algavad juba kuus õhtul (või keskpäeval), on kaks ja pool tundi kestev lavaline trall katsumus nii lastele kui vanematele.

Lapsed, ka need, kes on paar aastat vanemad kui kolm või neli eluaastat – eelkõige võikski seda tükki soovitada peategelaste­vanustele –, väsivad, seda oli saalis kuulda, aga eks üks nihelemine ja jutt kuulugi lastega teatris käimise juurde. Samas pole ka lavakangelastele kogu hingest kaasa elamine alati vaikne tegevus ja sedagi oli tunda, et Sipsiku, Anu ja Mardi seiklused haarasid lapsed ennastunustavalt kaasa.