Raamat, mis idaeurooplast suurt ei üllata

Teisest küljest on ajaloosündmuse toimumise ajal kirjutatud raamatud selle poolest väärtuslikud, et näevad sündmusi lahti rullumas tunnistaja pilguga ning enamik ajaloosündmustes osalenuid on elus, pakkudes seega perspektiivi, mida hiljem on võimatu saada.

On hea, et raamat on ilmunud eesti keeles, kuid tõtt-öelda ma ei usu, et siin oleks eesti lugejale midagi peadpööritavalt uut. «Häving» on ilmselgelt mõeldud lääne lugejale, kes pole Ida-Euroopaga kursis ja kel on tihtipeale raske vahet teha, kes on ukrainlased ja kes venelased.