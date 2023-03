Eesti teatri auhindade žüriisse kuuluv Kadi Herkül: on olnud tasavägine teatriaasta

Sõnalavastuste žürii 2022. aasta töötabelis oli 110 uuslavastust enam kui neljakümnelt korraldajalt. Kahekümne näitlejapreemia nominendi hulka jõudsid neist 21 lavastust, mis valminud 18 lavastaja käe all 12 erinevas teatris. Nende hulgas on nn suuri riigiteatreid, traditsioonidega erateatreid, aga ka päris uusi tulijaid. On kalleid ja mahukaid suurproduktsioone, aga ka väga nappide vahenditega loodud lavastusi. On klassikat, kaasaegset dramaturgiat, vormiotsinguid, dokumentaalsust.

Teatriaastal ei olnud üht absoluutset liidrit, olgu siis üksiklavastust, mis mäekõrguselt teistest üle oleks, või teatrit, mis riisunuks esiletõstmiste koore. Vaid üks lavastus, Oliivipuu ja Teater Nuutrumi räige ja erakordse dramaatilise amplituudiga «Musträstas» (lavastaja Johan Elm), jõudis nominentide listi in corpore ehk kahest esitajast kaks. (On hullult kahju, et «Musträstast» on mängitud vaid loetud arv kordi.)

Siinkohal on ilmselt tähtis märkida, et sõnalavastuste žürii ei vali parimaid lavastajaid või lavastusi, vaid keskendub üksnes näitlejatöödele. Seetõttu ei pruugi meie valikusse sattuda päris kõik teatripildis olulised lavastused. Samas olen siiski seda meelt, et suurrollide sünd keskpärastes lavastustes on pigem harukordne, mistõttu annab näitlejapreemiate nominentide nimistu ehk siiski pisut laiema pildi Eesti teatri hetkeseisust.

Nii Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo juhataja Kadi Herkül (pildil) kui Margus Mets olid sama meelt, et noored tuleb ideeturule kaasata, kuna nemad kujundavadki elu kümne aasta pärast. Foto: Elmo Riig / Sakala